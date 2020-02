Sonia Aubertin est l'une des chevilles ouvrières de la "Fête des peuples", organisée depuis trois ans sur la Paroisse St-Vincent de Paul. Arrivée du Togo il y a plus de 25 ans, elle confie à Rose-Line Coureau ce qui l'a conduite jusqu'à Salvagnac et combien les relations aussi bien familiales que professionnelles et paroissiales la passionnent.