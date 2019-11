Suivez le guide - 15 décembre 2019 à 13:00

Le dimanche à 13h

Le but de Suivez Le Guide est de partir à la rencontre de francophones d’horizons différents, de « personnages » et de découvrir la culture, l’histoire, la musique, les us et coutumes, les rites religieux, la vie quotidienne. Le tout aromatisé de musique locale, d’ambiances du moment et d’artistes internationaux. En 55 minutes, partez à la découverte de pays du monde entier Suivez Le Guide, pour voyager les yeux fermés!