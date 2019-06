Thierry Lyonnet passe de l'autre côté du micro

Le grand reporter animateur de l'émission visages se raconte dans une émission spéciale dans laquelle pour une fois, c'est lui l'invité. Une occasion de voir l'envers du décor et de découvrir un itinéraire hors norme. Initié par les plus grands lamas au Bouddhisme, il se convertira au catholicisme après une longue quête spirituelle. C'est donc assez tard que Thierry Lyonnet découvrira sa vraie vocation : le journalisme. Plus de 5000 personnes ont été les invités de Visages, son émisison phare. De Michel de Grèce au chanteur Grégoire, de Jean d'Ormesson au Père Ceyrac. Des heures de confidences ont été reçues à son micro. Aujourd'hui c'est son tour...