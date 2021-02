Autrefois à la Veillée

L'hiver s'est désormais bien installé, et la période du couvre feu qui nous est imposé afin de pour lutter contre cette pandémie tenace qui perturbe notre quotidien, nous oblige à rentrer plus tôt à la maison pour ne plus en sortir jusqu'a l'aube du lendemain.

Je vous propose un petit retrour en arrière pour se remettre en mémoire les soirées de veillées passées au coin du feu devant la cheminée...