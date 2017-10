Geoffrey, Alexandre et Laurent se sont rencontrés il y a une dizaine d'année en classe préparatoire aux métiers du journalisme et de l'image. Chacun a accumulé compétences et expériences et ils ont décidé il y a deux ans de créer une entreprise en unissant leurs talents et leurs savoir-faire.

AUUNA (à prononcer ONA !) a pris son envol et commence à rayonner sur la grande région.

Rencontre avec cette belle équipe qui allie amitié et professionnalisme !