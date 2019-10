Avec Greta Thunberg, elles marchent pour le climat

Qui aujourd'hui ne connaît pas Greta Thunberg. En quelques mois, Greta Thunberg jeune suédoise de 15 ans est devenue , une figure mondiale, un visage de la jeunesse qui refuse à tout prix de voir son avenir assombri par les conséquences liées au réchauffement climatique.

Greta Thunberg et des milliers de jeunes à sa suite réclament de nos dirigeants bien sûr, mais de chacun d'entre nous une prise de conscience massive, un changement d'attitude, de comportement pour juguler sinon atténuer les effets dévastateurs attendus

Sur le plateau de Laudato Si, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Zélie et Florine, qui elles aussi n'ont pas tardé à se lever et agir pour faire évoluer les consciences.