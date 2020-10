Avec l'UIMM Loire, l'alternance plus que jamais une voie d'avenir



"Industriels engagez-vous, recrutez un apprenti !" C'est le slogan de l'UIMM Loire depuis septembre.

Et c'est un peu le cri d'alarme lancé par l'union des industries et des métiers de la métallurgie pour que de nombreux jeunes puissent suivre leur formation par alternance dans les meilleures conditions, ET AUSSI pour que les compétences et savoir faire ne risquent pas de disparaître par manque d'entreprises d'accueil.



Anne-Marie Vergnon s'est rendue pour nous à la Cité des Entreprises à Saint-Etienne pour rencontrer à ce sujet Daniel Roché, délégué général de l'UIMM Loire, Guy Bruguière, responsable RH dans l'entreprise PCI SEM et Eddy et Enzo deux jeunes apprentis en deuxième année de BTS Maintenance de production.

De quoi mieux comprendre la situation tant du côté des entreprises que des formateurs et des jeunes bien sûr.