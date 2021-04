Aventure et dangers en famille : quels risques ?

Alexandre et Sonia Poussin, irréductibles aventuriers, sont partis 4 ans à Madagascar faire le tour de l'ile en charrette à zébus en compagnie de leurs deux enfants. Dangers, maladies, souffrances, faim et malnutrition, comment ont ils vécu cette exposition à tous ces risques, parfois attendus, parfois imprévus voire imposant des réactions immédiates. Ulysse, 14 ans, Alexandre et Sonia témoignent.