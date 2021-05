Bannir l'utilisation des colliers dit "d'éducation"

Aïe…ça ressemble à de la torture tout ça. Mais avant d’attraper le sujet par le col, qu’est-ce que sont ces colliers ?



Ces mots, Torquatus, collier électrostatique, collier à jet, ça fait froid dans le dos !

Et pourtant tous ces colliers sont parfois mis autour du cou du chien. On semble oublier qu’ils ont des effets douloureux. Le collier électrostatique envoie une décharge électrique quand le chien aboie par exemple, le collier à jet lui envoie un spray de citronnelle dans les yeux, quant au collier torquatus, il lui pince le cou tout en enfonçant dans sa peau les pointes dont il est muni. Je précise qu’initialement ce collier était utilisé pour protéger les chiens des attaques des prédateurs, les pointes étaient alors dirigées vers l’extérieur et non vers l’intérieur du cou ! Mais enfin quels sont les esprits « dérangés » qui un jour ont décidé que ces colliers serviraient à éduquer nos pauvres chiens ???



Qu’est-ce qui motive l’achat et l’utilisation d’un tel objet ?



Certaines personnes semblent avoir un intérêt, peut être financier, à faire croire que grâce à ces colliers un humain va pouvoir éduquer ou régler les comportements gênants chez le chien. Alors que tout ceci n’est que foutaise et j’ai des tas d’exemples et de témoignages de personnes qui ont fait l’acquisition d’un tel collier et qui n’ont vu aucune résolution de leur problème, et c’est même pire les comportements se sont amplifiés, sans compter qu’au passage ils ont maltraités, malgré eux, leur chien. Ces personnes finissent par faire appel à des éducateurs ou comportementalistes soucieux du bien être animale et sont soulagés de voir qu’ils n’ont pas besoin de se comporter en « tortionnaire » pour créer un lien et avoir une écoute et une complicité avec leur chien.