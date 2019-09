En première partie d'émission, petit retour sur le magazine d'été de la Bouinotte avec Hélène Hémon la rédactrice en chef. Et puis on parlera de la réédition du recueil de chanson traditionnelles qu'avaient écrit Barbillat et Touraine à la fin du 19ème siècle. Solange Panis, chanteuse et professeure, est une initiatrice du projet. Elle est au micro de Gilles Boizeau.