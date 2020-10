Baroque en Forez au collège St Joseph de Saint Bonnet le Château



Dans la programmation du Festival Baroque en Forez, le public scolaire n'a pas été oublié.

C'est ainsi que les collègiens du collège Saint Joseph, à Saint Bonnet le Château ont pu découvrir cette musique des 17ème et 18ème siècles, à la fois avec leur professeur d'éducation musicale et même en allant écouter un concert un vendredi après midi à la Chapelle des Ursulines.

Qu'est ce que ces jeunes ont ressenti devant cette découverte, une première pour eux ?

C'est ce qu'ils nous disent avec beaucoup de fraîcheur et de spontanéité.

Sébastien Marnat, Principal du collège Saint Joseph et Sylvie Subit, référente culture nous situerons les circonstances dans lesquelles le projet s'est déroulé.