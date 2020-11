Béatrice Pelleau: "Quand on écoute RCF, on reçoit beaucoup!"

"Quand on écoute RCF, on reçoit, on reçoit beaucoup de bonnes nourritures, et en même temps c'est normal aussi de contribuer, si on souhaite appartenir à cette communauté et continuer de l'écouter, c'est normal de donner." Membre du conseil éditorial de RCF, Béatrice Pelleau est l'invitée de Vincent Belotti à l'occasion du Radio don. Depuis 2013, à travers sa structure "Vie de femmes - Femmes en vie", elle accompagne les femmes dans leur vie professionnelle, en tant que coach, spécialisée dans l’accompagnement des carrières au féminin. Elle est aussi la co-fondatrice de l'association Talenthéo, qui accompagne des prêtres, des évêques et leurs équipes.

Le féminin en question

C'est en 2010, après la naissance de son enfant, et à la faveur d'un congé parental, que Béatrice Pelleau a remis en question sa vie professionnelle. "Je me disais : mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Et c'est là que la question du féminin et de la féminité a émergé avec ce questionnement sur ma propre unité de vie d'abord." Elle a alors décidé de partir aux États-Unis, dans le Colorado, pour participer à une retraite Cœur de femme.

"Je suis retrouvée au milieu de 400 femmes pour cette retraite absolument incroyable, se souvient-elle, et je me rappelle très bien dans l'avion au retour, je me suis dit : là il y a vraiment quelque chose à faire, et j'avais cette intuition très profonde qu'il fallait monter ces sessions en France." Des retraites de quatre jours durant lesquels une cinquantaine de femmes suivent des enseignement, participent à des ateliers pour "se reconnecter à la femme qu'elles sont" et "de laquelle elles se sont un peu déconnectées".

"RCF, une découverte absolument merveilleuse !"

Membre du conseil éditorial de RCF, Béatrice Pelleau confie avoir été "très surprise" quand on lui a proposé cette mission. Vivant à Paris, où RCF n'émet pas en FM, elle connaissait la radio de nom, sans vraiment l'avoir écoutée. "Et en fait, ça a été une découverte absolument merveilleuse !" Elle a été d'abord "très frappée" par la "diversité" au sein du conseil éditorial et la "qualité relationnelle".

"Ce qui se vit dans le conseil c'est à l'image de ce qui se vit à l'antenne, c'est-à-dire une qualité éditoriale, une qualité de proximité dans les relations que vous tissez avec vos auditeurs, dans une grande diversité d'expressions, de points de vue, de style... enfin, une grande ouverture !"

