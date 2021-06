Bénédicte Thomas, être là

Infirmière de formation et mère au foyer, Bénédicte Thomas est passionnée par la photographie depuis toujours. Dès les années 2005-2006, sa démarche photographique évolue de la mise en boîte de belles images de famille vers la quête passionnée, quotidienne, qui se poursuit aujourd'hui... Deux années aux Arts et Métiers de Mons lui apportent la technique, bagage essentiel, tandis qu'un cours d'histoire de la photographie lui ouvre de nouveaux horizons.



La relation humaine se révélant indissociable de son approche photographique, les reportages se sont enchaînés. Un choix confirmé. Désormais centrées sur le reportage humaniste, ses photographies témoignent de moments de vie de personnes de sa région.



Les visites d'exposition, un intérêt constant pour le livre d'auteur et le partage d'expériences entre photographes sont ses principales sources d'inspiration. Présidente du Royal Photo-Club Montois et membre du collectif De Vizu, Bénédicte Thomas continue sa propre photographie tout en gérant, en équipe, ateliers et projets.