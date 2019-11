Benjamin Florin du Comptoir de Cana

Aujourd’hui nous accueillons Benjamin Florin, co-fondateur du Comptoir de Cana. Depuis 5 ans ce bar est installé dans le Vieux-Lille. Un salarié et 25 bénévoles y accueillent les jeunes venus festoyer dans le quartier, des habitants souvent touchés par la solitude et des sans-abris qui y trouvent du réconfort et un café chaud. Un lieu de parole et de solidarité qui entame également une transition écologique.

Le Comptoir de Cana est situé au 38 rue des Bouchers à Lille, il est ouvert du mardi au samedi de 17h30 aux alentours de minuit.