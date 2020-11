Benoit Akkaoui : généreux, volontaire, imaginatif et la réinsertion en ligne de vie

On le décrit comme généreux, volontaire et imaginatif. Il faut bien ces trois qualités pour sauver la Ressourcerie Des Biscottes dont les flux se sont arrêtés avec le confinement : Benoît Akkaoui, dont il en est le directeur veut sauver ses 60 emplois … et tout le travail d’insertion qui y est poursuivi, sa ligne de vie.