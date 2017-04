Bernard Allombert pour son livre "Le blog de bÃ©bÃ©"

Bonjour! Voilà, je suis BÉBÉ! Il est 19 heures 42 minutes, le dimanche 16 mars, j'ai six mois, huit jours et deux heures quarante-deux minutes! J'ai donc décidé d'écrire mon BLOG: LE BLOG DE BÉBÉ® Je le destine à tous les parents, ces malheureux héros ignorants, qui reçoivent dans les mains une petite chose inconnue qu'on leur livre sans mode d'emploi. Je veux les faire profiter de ma longue expérience vécue de l'autre côté de la barrière: le bon, celui où se trouve BÉBÉ! Donc à partir d'aujourd'hui je vous raconte tout. Vous allez me dire: “Pourquoi ne pas avoir commencé avant? ” Et bien c'est simple: j'étais trop petit, voilà! Je n'allais pas vous embêter avec mes “areu areu guili guili”, tout cela était sans intérêt. J'ai donc attendu d'avoir un minimum de maturité pour aborder les grandes questions de l'existence de la personne la plus importante: MOI! Aujourd'hui, à six mois, huit jours et deux heures quarante-deux minutes, non, déjà quatre, je suis prêt! [source éditeur]