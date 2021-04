Bernard Cazeaux, auteur (2/2)

Bernard CAZEAUX habite Foix en Ariège. Il est auteur d'une vingtaine de livres dans différents genres : roman, policier, terroir, histoire, poésie, conte.....



Après avoir fini sa carrière comme enseignant, c'est avec passion qu'il se consacre à l'écriture et publie chaque année un nouvel ouvrage. Il est aussi secrétaire de l'association "les Auteurs d'Occitanie". Dans la première émission, il présente ses 3 derniers romans : Victor, Florentin, La reine et le fou. Puis Chroniques du Sud-Ouest, Le facteur amoureux, Arthur et autres contes. Disponibles en e-book et sur les site FNAC et Amazon.