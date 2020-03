Bernard Moitessier, le Bon samaritain des mers

Vous avez certainement déjà entendu parler de Bernard Moitessier, l’un des navigateurs français les plus connus dans notre pays et dans le monde avec Eric Tabarly. Poète, écrivain de talent, bricoleur de génie, ayant exercé tous les métiers, celui-ci a raconté ses souvenirs souvent savoureux dans plusieurs livres devenus avec le temps des ouvrages de chevet obligés pour tous les navigateurs à la voile, citons parmi les plus connus « Vagabond des Mers du Sud », « La Longue Route » et « Cap Horn à la Voile ».