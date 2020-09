Bertrand PAILLET, fondateur du réseau ORA - 3ème partie

Et si on se laissait la possibilité de découvrir l’accompagnement autrement?



Bérangère SANZAY-MAUFROY a choisi de recevoir pour ce cycle de 4 émissions, le réseau ORA qui regroupe des professionnels de tous domaines, portés par des valeurs communes : l’altruisme, la convivialité, le développement personnel.







De l’autre côté du miroir...



Dans cette troisième émission, Bérangère SANZAY-MAUFROY reçoit Thibault FONTAINE, membre du réseau ORA Tours sud.



Au travers de son portrait, nous découvrons le réseau et ses valeurs, ce qui a amené Thibault à adhérer et ce qu’il y trouve: être accompagné différemment dans le développement de son réseau.