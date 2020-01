Bien vieillir dans son logement, rencontre à la Passerelle de Saint-Brieuc

Suite à l’exposition, imaginée par le CAUE des Côtes d’Armor, fait découvrir le parcours positif d’hommes et de femmes, séniors et pré-séniors, le café de l'architecture propose rencontres et discussions à la Passerelle de Saint-brieuc samedi 18 janvier 2020. Présentation avec Benoït MOREIRA, architecte du CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) au micro de Jean-Sébastien PATUREL