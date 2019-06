Depuis 2004, plus de 250 000 curieux ont visité des jardins

amateurs. Entre les visiteurs et les jardiniers, des échanges mais

surtout des rencontres entre passionnés. Bienvenue dans mon jardin en Bretagne avec Julie GUYON, participantes dans le Trégor et Cécile DUBOIS, chargée de communication à la Maison de la consommation et de l'environnement