Bilan de l'opÃ©ration "Mettez votre poubelle au rÃ©gime" Ã  Pranles

Fabienne Schneider Dubost de la ressourcerie Trimaran nous donne RDV samedi, le 10 Juin à Pranles, pour un bilan festif et citoyen de cette opération expérimentale menée depuis novembre ayant pour objectif d'amener les consommateurs à une prise de conscience autour de l'importance de la réduction des déchets, le tout via un événemen festif et convivial.