A boire ou à manger, il y a de tout dans la vache!

Il existe 3 sortes de races de bovins : la race à Lait : Les vaches sont exclusivement élevées pour produire du lait, comme la prim holstein ou l'Abondance... La race mixte, aussi bonne en production laitière ou en allaitant à l'image des Salers ou des normandes. Et puis la race à viande qui sont exclusivement élevées pour faire de la viande. On appelle cela aussi élevage allaitant. Les plus connues sont les Limousines ou les Charolaises.

Une race n'est pas spécialement élevée sur son terroir d'origine, on fait des limousines originaires du Limousin, partout en France. Toutes les races ont des particularités bien spécifiques. (maternelle, rustique, bouchère...) On peut croiser des races pour apporter les qualités intrinsèques des deux parties (ex : Salers Angus...)