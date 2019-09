Bonne rentrée, bonne santé !

Je sais que vous avez encore en bouche les saveurs des plats d’été ; dans les yeux, les superbes vues dégagées de votre lieu de vacances... Et bien cette parenthèse estivale se referme et c’est bien ma voix de chroniqueuse que vous entendez ! Vous savez, cette voix tant attendue, celle qui va vous accompagner chaque mois dans un nouveau numéro de « 5 minutes pour moi ». Je vous emmène sur la voie de la bonne énergie, celle qui vous donne l’envie de découvertes, celle qui vous surprend avec des thèmes méconnus ou encore cette énergie de diffuser autour de vous le dernier outil pratique entendu pendant cette chronique.

Septembre,

ce mois où l’énergie du redémarrage est au maximum. Une sorte de nouveau mois de janvier! Un bilan estival a été fait au sujet des derniers mois écoulés et une liste de résolutions est née. Cap sur la fin de l’année! Dans cette liste, est par exemple notée comme résolution : conserver le bénéfice des vacances. Faisons simple : on aimerai que le temps défile aussi lentement que pendant les vacances. Sauf que les vacances, et bien, elles sont terminées! Oui, me direz vous, c’était quand même bien sympa ces bons moments, dans un bel endroit, où on se sentait bien. Je vous propose donc un action simple, efficace et durable : le regard neuf. Je m’explique : Trouvez vous un moment clé, habituel de votre journée & aborder le sous l’angle du beau, du bon ou du bien. A la fin de la journée, lors de la rédaction de votre journal de gratitude, notez précieusement le moment Beau, le moment Bon et le moment Bien de votre journée écoulée. Le lendemain matin, posez l’intention de vivre vos 3 moments Beau / Bon / Bien pour la journée qui se présente.



Au jour le jour

Chaque journée qui s’offre à vous est une occasion unique de vivre sa curiosité en pleine conscience. Chaque jour, approfondissez une connaissance pendant 15 minutes. Choisissez un sujet connu ou inconnu, maîtrisé ou non. Et pendant ce quart d’heure, documentez vous sur le thème choisi. Faites des recherches, lisez un article ou un dossier. A vous la nouvelle connaissance que vous aurez envie de diffuser autour de vous!

Avec la lecture, vous retenez 10% ; en écoutant, 20%. La visualisation, c’est 30% ; quand au débat, c’est 70%. Écrire en récitant, efficacité : 75%. L’action régulière : 90% et enfin l’enseignement : 95%.

Vous voici maintenant outiller de nouvelles connaissances pour profiter de ce mois de septembre. Pensez à l’effet domino : une fois le premier pas effectué, tout un enchaînement positif sera enclenché !