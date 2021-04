Bruno Romy réalisateur du film Ecoliers, une chronique à l'esprit buissonnier

Les Ecoliers, documentaire réalisé par Bruno Romy

Bruno Romy, est un réalisateur, scénariste et acteur français, né à Caen en 1958 : Après avoir exercé toutes sortes de métiers, Bruno Romy se lance dans la réalisation de films et documentaires dont plusieurs consacrés à sa fille Mika.

Ce documentaire raconte la vie secrète des écoliers. Tout ce qu'on ne voit jamais, tout ce qu'ils ne nous racontent pas : les apartés et les rêveries, les bisbilles et l'entraide, les petites peurs et les grands doutes. Apprendre à vivre et faire société, bien plus qu'à lire ou à compter. Que se passe-t-il dans une classe une fois que la porte s’est refermée ?

Et vous, comment vous définiriez la mission que vous vous étiez assignée ? La vie quotidienne des enfants à l’école reste souvent mystérieuse pour les adultes, pour les parents. L’enfant a toujours du mal à raconter une journée d’école. Il ne sait pas ce que l’adulte veut entendre. Il protège son jardin secret. Son lieu d’affranchissement. Et il y a tellement de choses à raconter... J’ai cherché à réunir une matière filmique, pleine de suspens, de surprises et de poésie qui échappent d’habitude complètement au regard des parents. Je cherche bien sûr, des choses rares, des choses que l’on n’a pas vues ailleurs. Ces 24 écoliers sont les héros du film. Je guette leur intériorité, leurs réactions, leurs doutes, leurs rires, leur imaginaire... tous les petits «miracles» heureux ou parfois douloureux qui échappent justement à la pédagogie, à l’enseignement. Bruno Romy

Pour éviter toute facétie des élèves devant la caméra _ ce que révélait les premiers essais en classe _ on a trouvé une solution toute bête qui a bien marché. J’ai expliqué aux enfants que ceux qui parasitent ainsi les prises de vue n’apparaîtraient pas à l’écran. Ça été magique ! Ils ont su garder leur naturel, même si, au final, j’ai pu en surprendre sur jouer. Mais ça ne représente qu’un pourcentage tout à fait minime. D’ailleurs, ça n’apparaît pas dans le film. Moi-même, me suis habitué au stress que j’ai ressenti au début du tournage. Bruno Franc, l'instituteur