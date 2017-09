BTS Blanchisserie à Franois

L'entreprise d'insertion a pour objet de permettre l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, et notamment des femmes, grâce à l’activité de blanchisserie :

- La fourniture de prestations de services de Blanchisserie, entretien, couture, repassage, location de linge, et toute autre prestation de services liée à l’activité de blanchisserie ;

- L’achat et la vente de produits, fournitures et accessoires liés à la blanchisserie et au nettoyage ;

- La mise en place de la traçabilité de linge de résidents