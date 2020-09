C'est aussi la rentrée à l'Université du Temps Libre

L'Université du Temps libre enseigne à tous, et à tous les âges, que ce soit des mathématiques, de l'histoire de l'art, des langues, de la littérature, la marche nordique, le chant...Le Covid a bien perturbé son fonctionnement mais aujourd'hui, à force de travail et d'adaptation, elle est à nouveau prête à accueillir son public.

Son directeur Jean-Jacques Amyot souligne avec justesse que la vertu de l'Université du Temps libre n'est pas seulement que l'enseignement soit ouvert à tous. C'est aussi une vie de relations et parfois d'amitiés.

