« C’est la crise ! »

Vous avez entendu ?!

C’est… la… crise…

Crise sanitaire ! Crise économique ! Crise monétaire ! Crise financière !

Crise sociale ! Crise du logement ! Crise environnementale !

Crise citoyenne ! Crise ministérielle ! Crise politique ! Crise des institutions !

Crise historique ! Crise de valeurs ! Crise des idées !

Crise de la Famille ! Crise de Foi ! Crise de larmes ! Crise de nerfs !



Ça va toujours ?!

Parce que j’viens d’le dire 20 fois en 20 secondes !

Et à force de l’entendre … la crise…

Elle nous angoisse. Elle nous fait peur. Elle génère de la colère… du dégout.

Elle nous endort. Elle nous empêche. Elle nous glace.

Elle nous rend telles des statues de cire, incapables de bouger et d’agir…



Pourtant… est-ce bien là le sens et l’effet souhaité de ce mot ?

Si l’on en croit le dictionnaire, il y a bien six définitions qui nous ramènent toutes à la violence, à la brutalité, à la dureté, à la difficulté...

Mais, si l’on reprend son étymologie, le sens du mot « crise » est simple et limpide :

distinguer - décider - faire un choix





Alors, qu’allons-nous faire ?

Oui ! Qu’allons-nous faire pour traverser ces crises ?

Rompre, comme des vieux arbres de bois dur chahutés par le vent…

Nous laisser aspirer par les vides qu’elles engendrent dans nos vies quotidiennes, nos professions, nos engagements, nos réflexions, nos consciences…



J’ai des choix à faire… dans ma manière de vivre la relation à l’autre, dans ma manière de travailler et de consommer, d’analyser et de réagir aux informations, de m’intéresser à la chose publique et de m’engager pour nos biens communs…



J’ai un rôle à jouer… pour le bien, le beau, le meilleur…



J’ai cette capacité au fond moi… Je crois que nous l’avons tous …

Nous pouvons plier sans jamais rompre…

Nous pouvons résister sans abîmer…

Nous pouvons nous relever, nous révéler et nous renouveler !



Oui !

Pour quelques temps encore, nous serons prudemment masqués, désinfectés, éloignés…

Mais, ces gestes ne doivent en aucun cas devenir des barrières à ce en quoi je crois, à ceux en qui je crois, à ce que nous sommes, à ce que nous pensons, à ce que nous voulons exprimer, à ce que nous voulons faire et devenir !



Et pour ce qui est de l’avenir… il y a ces mots d’Antoine de Saint Exupéry :

« Il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ! »

Ici et maintenant…