C'est la rentrée aussi... à la Médiathèque de CEDIDOC

Pascal Tochon, résponsable de la médiathèque du CEDIDOC nous présente le programme pour cette rentrée.





Le programme des animations du CEDIDOC Strasbourg



Café biblique, avec Evelyne Frank, théologienne et écrivain

« Sens et symboles des Lieux de la Bible » : Des conférences pour savourer le goût du trésor de nos Écritures et de nos traditions.

• Mercredi 18 septembre – Le Jardin

• Mercredi 09 octobre – La Maison (l’hospitalité)

• Mercredi 13 novembre – Autour des Arbres

Lieu : Médiathèque CEDIDOC – 1er étage, 14h30 - 16h00



Cercle de lecture

Ni thème, ni auteur, ni livre imposé. A chacun d’évoquer la page ou l’ouvrage qui lui plaît, en toute liberté. Amoureux des livres, préparez-vous à une rencontre sous le signe de la découverte et du partage !

• Jeudi 12 septembre

• Jeudi 10 octobre

• Jeudi 07 novembre

• Jeudi 12 décembre

Lieu : Médiathèque CEDIDOC – 1er étage, 12h15 autour d’un grignotage convivial



Regards du 7ème Art sur les grandes figures du christianisme, avec Erik Pesenti-Rossi, professeur d’université.

A travers des extraits de films, ces conférences passionnantes, menées par un pédagogue passionné, proposent des regards de cinéastes différents sur la vie des grands témoins de la foi chrétienne.

• Jeudi 26 septembre – Les Apparitions de Marie

• Jeudi 24 octobre – Les Communautés religieuses

• Jeudi 28 novembre – Saint Padre Pio (1887-1968)

Lieu : Médiathèque CEDIDOC - 1er étage, 14h00 - 16h00





Mini Z’Ateliers pour les enfants

• Mercredi 25 septembre - Chemins de Fraternité : des contes sur la confiance et l’amitié dans la Bible et dans la vie, avec Danièle Mathieu-Baranoff, en partenariat avec le Service diocésain de la Pastorale des migrants. 15h00-16h00 avec un goûter. Enfants jusqu’à 10 ans environ



• Mercredi 04 décembre - La belle histoire de Saint Nicolas, avec Véronique Veillon, conteuse

• Samedi 07 décembre - Contes de l’Avent et de Noël, avec Marie-Anne Jehl, conteuse

• Mercredi 11 décembre - Atelier de peinture acrylique avec Bruno Boulala, artiste plasticien

Horaires et contenus seront communiqués ultérieurement sur le site internet du CEDIDOC





Infos animations : mediatheque@cedidoc.fr - 03 88 21 24 26 (Pascale)

http : //cedidoc.catholique.alsace

CEDIDOC Strasbourg – Maison Saint-Paul, 5 rue du Parchemin