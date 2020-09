C'est quoi une bonne orientation professionnelle ?

Accompagner son enfant dans ses choix universitaires et professionnels n'est pas toujours aisé... Alors comment le soutenir et l'accompagner ? et comment identifier les signes d'un éventuel mal-être en cas de décrochage étudiant ? Eléments de réponse avec Aurelia Kauffman, responsable pédagogique du parcours Tremplin de l'Iffeurope et Olivier Perret, jeune qui a suivi ces six mois d'accompagnement. Rencontres.