C'est quoi une personne inspirante ?

Faut-il être célèbre ou charismatique pour inspirer les autres ? Pourquoi certaines personnes nous marquent plus que d'autres ? Comment les remercier, faire vivre la relation ? Autant de questions qui trouveront réponse avec notre thérapeute familiale et conjugale. Marie de Broucker nous éclaire sur le sujet et nous donnera des exercices à faire pour grandir en ce sens.