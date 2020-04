Ça va mieux aujourd'hui - 6 mai 2020 à 11:30

Tous les mercredis à 11h30, le samedi à 10h03

Chaque semaine à partir d’un thème, un magazine d’information et de découverte de ce qui existe localement sur le sujet : explications, conseils, informations pratiques locales, témoignages et débats. L’émission n'est pas un magazine médical mais plutôt un rendez-vous avec la santé et ce que nous pouvons mettre en oeuvre facilement pour prendre soin de nous et prévenir les maladies. Une émission qui met en avant les alternatives naturelles, les soins de supports, le bien-être, la prévention et les initiatives solidaires en lien avec le sujet choisi. La priorité sera donnée à la mise en valeur d’initiatives en faveur du bien-être. La parole sera donnée à des experts mais aussi à des personnes témoignants de leurs expériences.