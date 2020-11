CAAP - Journée des prisonniers

A l'initiative d'un groupement pluraliste d'associations et d'organisations, les Journées Nationales de la Prison (JNP) informent et stimulent la discussion autour de la situation carcérale en Belgique. Pour cette 7ème édition, ayant lieu du 20 novembre au 6 décembre 2020, les JNP ont choisi comme thème « Infiniment confiné•e•s ». L’expérience de confinement vécue par la population à l’extérieur servira de point d’accroche pour tenter de sensibiliser aux conditions de détention et questionner le sens du confinement forcé des personnes incarcérées.