Camille Chrétien, ingénieure-naturopathe

Charlotte Ducout a rencontré Camille Chrétien, ingénieur en biologie qui s'est spécialisée dans la fabrication de produits naturels, avant de se former à la naturopathie... devenant ainsi ''ingénieure-naturopathe'' !

En septembre 2020, son amour des plantes, sa créativité, et son goût pour les techniques de santé complémentaires la poussent à créer sa propre activité – Soléla Naturopathie – où elle propose des prises en charge individuelles, des ateliers de groupe, mais aussi des partages de savoir-faire. ''Ca me passionne (…) je voulais amener plus de sens dans mon activité (...) et surtout avec plus de contact avec les personnes'' nous dit-elle.

Dans sa besace, de nombreux outils naturels pour renforcer l'énergie et aider chacun à retrouver un équilibre global : Camille utilise notamment les conseils alimentaires, les exercices respiratoires, les techniques de libération émotionnelle, les massages énergétiques... etc

Au final, Camille Chrétien nous parle de son rôle qu'elle considère comme étant celui d'une éducatrice de santé au naturel.