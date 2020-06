Cap Education est au Diapason

Le dispositif Diapason est né en 2012 suite à la constatation du nombre important de femmes isolées avec un ou plusieurs jeunes enfants à Bordeaux.

L'objectif de Diapason est d'aider des femmes isolées avec au moins un enfant de moins de 6 ans à s'insérer dans le monde du travail. Il associe à la fois un accompagnement de développement personnel et un accompagnement vers un projet professionnel, avec des ateliers, des découvertes à l'extérieur, entreprises et organismes d'aide de toutes sortes. Le projet Diapason est géré conjointement par les Apprentis d'Auteuil et l'AFEPT (Association pour la Formation et l'Education Permanente à Tivoli).

Ces femmes isolées ont souvent été durement atteintes par le confinement. En ce mois de juin de déconfinement, Ina Bourreille part à la rencontre des acteurs de Diapason dans "Cap éducation" les mardis à 11h30, rediffusion le samedi suivant à 17h30, puis disponible en écoute différée à partir de la page Internet de l'émission.