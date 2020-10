Capitalisme de surveillance

J’avais déjà abordé dans une précédente chronique une question capitale concernant l’exercice quotidien de nos libertés individuelles : comment discerner, choisir, acquérir un produit ou un service face à une déferlante d’informations et de sollicitations provenant de toute part, toujours plus séduisantes et nous laissant sans répit.

Mais surtout : comment rester libre face à des techniques de persuasion clandestine de plus en plus sophistiquées, et face à une révolution en marche : l’irruption de l’IA au service de ces processus, ce que l’on nomme l’intelligence artificielle.