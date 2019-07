Caramélie, production de crêpes, galettes et caramels made in Anjou

Toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir une entreprise membre du label Produit en Anjou. Cette semaine, il s'agit Caramélie, producteur artisanal de caramel à Villemoisan en Maine-et-Loire. Cette entreprise a été fondée il y a 12 ans par un couple, qui auparavant tenait une crêperie sur Angers. C’est là qu’ils ont commencé à fabriquer l’incontournable caramel au beurre salé. Aujourd’hui, ils ont abandonné la restauration pour ouvrir un magasin et un « laboratoire », où ils font crêpes et caramel. On écoute, Amélie Harel, créatrice de Caramélie.