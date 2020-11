Caroline Estremo, infirmière et ...humoriste !

Révélée au grand public par ses vidéos buzz, saluée par les médias lors de la parution de son livre Infirmière : Caroline Estremo nous fait découvrir sur scène son univers drôle et tendre en qualité d'infirmière.

Alors que les services d’Urgences sortent d’une crise sanitaire inédite, Caroline Estremo a choisi le rire pour faire réagir : Un one woman show pour sensibiliser le grand public aux réalités des services d’urgences mais aussi une véritable déclaration d’amour et d’humour à la profession qu'elle exerce depuis sept ans aux Urgences de Toulouse. Rien à voir avec Grey’s Anatomy, Docteur House et autre Good Doctor. Quand la réalité dépasse la fiction, Caroline nous ouvre les portes du service le plus excitant du monde, pour découvrir l'envers du décor.

CHoix musicaux de Caroline Estremo :

- Secret Lies de Chilly

- Rockin Robin des Jackson five

- I Really want it de The great big word