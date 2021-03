Carte blanche donnée à Louis Secondy, historien

Nous retiendrons de Louis Secondy ces quelques points :

Docteur de 3e cycle en histoire, Louis a été professeur d’histoire au collège Saint Roch de Montpellier. Ses élèves se souviennent avec émotion de la bienveillance et de l’enthousiasme de ce professeur qui savait les captiver … qui, en avance sur son temps, leur donnait la possibilité de s’approprier l’Histoire grâce aux objets historiques, présents dans le musée de sa classe, qu’ils pouvaient manipuler…

Sa conviction « Il faut donner aux enfants le goût de l’histoire : le passé permet de comprendre le présent et les hommes et faire de études de cas c’est humaniser l’histoire »

Louis est l’auteur de 28 ouvrages sur l’histoire, la vie quotidienne des héraultais et de leur village, la vie religieuse… écrits seul ou en collaboration avec d‘autres auteurs. Il aimait à préciser, car il en était très fier, que "Les héraultais pendant la guerre de 14" , écrit avec ses deux fils, était le plus collaboratif de ses livres.

Ecrire en collaboration ne présentait pour lui aucune difficulté … « J’aime travailler avec des gens ouverts qui ont la même conception que moi de l’histoire : prise en compte de l’histoire au ras du sol, qui raconte la vie quotidienne »

Louis, président fondateur de Radio Maguelone est toujours resté le grand ami de RCF MH accompagnant la radio dans toutes les étapes de son développement :

1982 - Louis Secondy, s’occupant d’enseignement et de formations dans le diocèse, est sollicité pour prendre en main l’association et la culture à la radio. Il facilite le chemin à travers les hésitations et les consultations progressives.

1982 - L’équipe dirigeante…Louis Secondy, président, Père Christian Doumairon, Robert Scotto, journaliste, dote la radio d’une charte et lui donne son esprit

« La radio du diocèse de Montpellier s’engage :

- à aborder les problèmes de la vie à la lumière de l’Evangile

- à donner la parole à tous ceux qui croyants ou pas ne l’ont pas habituellement

- à être un canal plus large de la formation des chrétiens

- à favoriser la chanson d’origine française et locale

à être un lien de communication entre tous les hommes »

Décembre 82 - Louis reçoit la dérogation au monopole d’état

La radio trouve son nom et se donne un logo

RADIO MAGUELONE

EGLISE DES ONDES, EGLISE DES ORIGINES

3 avril 1983 - Mgr Boffet lance la radio.

Louis à qui tout le monde reconnaissait la capacité de ne jamais dire non à un projet qui permettait de transmettre s’était, depuis cette date, adapté à toutes les évolutions de la radio, répondant présent à toutes les demandes avec une fidélité sans faille. Il a depuis le début, fidèle à sa vision de l’histoire, produit régulièrement des émissions qui nous ont permis de découvrir l’histoire religieuse du département, accompagné ces dernières années de la complicité technique de Cédric Combet.

Il était présent sur tous les évènements de la radio.