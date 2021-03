Carte Blanche à Jean-François Bernardini

Pendant 30 minutes il nous raconte la naissance et les aventures du groupe, qui chante partout la beauté des rencontres et les émotions des partages humains. Des chansons engagés pour défendre la liberté, la fraternité, pour dénoncer les injustices et les violences faites aux hommes et à la nature.

Dans la seconde partie de notre rencontre, Jean-François témoigne de son engagement pour faire découvrir la non-violence à travers les centaines d'interventions qu'il réalise auprès des jeunes et de tous les publics. C'est avec Umani, une fondation créée il y a près de 20 ans, qu'il développe de nombreux programmes de formation et d'action citoyenne, en Corse et partout !

Une réalisation de Jean-Marc Chazot, avec zoom.

Vous pouvez retrouver “ Sodi di Vidhjaneddu ” par I Muvrini sur toutes les plates-formes légales de téléchargement en ligne.

©cliché RCF42 ©muvrini.com