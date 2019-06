Un combat résolu et plutôt efficace pour améliorer la vie quotidienne des 30 000 habitants des quartiers sud de l'agglomération stéphanoise, largement impactés par la pollution et le bruit générés par la circulation.

Bien organisés, les habitants agissent avec opiniatreté et ARDISO 88 a acquis une vraie expertise : vitesse limité, murs anti-bruits, réfection des chaussées, les pistes d'amélioration sont nombreuses et le combat continue !



©leprogres.fr