Casa Savoir à Andrezieux Boutheon

Echanger des savoirs c 'est l'initiative qu'a développé la commune d'Andrezieux Bouthéon en créant le Creuset Actif de Solidarité Inter-Ages plus communément dénommé CASA.

Pour en parler Brigitte Marty Adjointe à la politique de la ville à Andrezieux Boutheon, Véronique Duponhelle responsable du CASA et Cecile Lefebvre animatrice multi-médias.