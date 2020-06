Casamance 2/4 La paix ça s'apprend !

2ème volet de notre série consacrée au renouveau en Casamance. Cette région prospère du sud du Sénégal a été bouleversée par un conflit à partir de 1982 jusqu'au cessez-le-feu de 2005. Conflit entre les indépendantistes du MFDC (mouvement des forces démocratiques de Casamance) et les forces gouvernementales. Aujourd'hui les tensions sont plus ou moins apaisées même si plusieurs factions du MFDC ont gardé le maquis. Le défi à présent : apprendre la paix à toute une génération qui est née dans la violence. C'est la mission que s'est donnée GNV, Génération non violente