CATHERINE LE PENRU, praticienne en amincissement et relaxation - partie 4

Dans cette 4ème émission, Bérangère SANZAY a choisi de donner la parole à Catherine Le Penru, praticienne en amincissement et relaxation et à Robert LEVY, jeune retraité dynamique.



Au-delà de cette rencontre, Bérangère s’est attaché a initier un dialogue autour de la capacité à franchir le cap et à réaliser le 1er pas.