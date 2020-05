Ces oiseaux qui nichent sur nos plages (rediffusion 2019)

Nichant en colonies, à même le sol, leurs œufs sont d’un mimétisme confondant, ce qui les rend vulnérables aux animaux comme les renards par exemple, mais aussi aux chiens et à nous qui aimons nous balader sur les plages ou pratiquer des activités nautiques. Pour les protéger, quoi de mieux que de les faire connaitre pour s’y adapter ?



Pour en savoir plus, nous allons rencontrer Kattalin Fortuné-Sans, responsable du pôle Lagunes et zones humides au Parc naturel régional et Florian Escot, chargé d’études à la LPO Aude. Ils nous emmènent avec eux sur le terrain pour participer à un suivi de ces oiseaux migrateurs. Nous allons voir si ces espèces ont bien niché sur les ilôts qui ont été construits pour eux et si nous aurons la chance de voir naitre les poussins de ces infatigables voyageurs du ciel.



De la simple signalétique à la météo des oiseaux 2.0, découvrons pourquoi et comment protéger ces oiseaux.