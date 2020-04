Cette âme française qui demeure

C’est une histoire magnifique comme le pays les aime, une de ces paraboles du temps présent qui, comme une trouée de ciel bleu au cours d’une journée maussade nous permet de retrouver le sourire et l’optimisme !

Qu’on en juge : 6 jeunes cadres et dirigeants français, trois en Chine, trois en France décident d’agir pour faire acheminer de chine… 110 millions de masques !

La semaine dernière, 4 millions de masques FFP1 ont été rapatriés, 50 à 70 millions de masques supplémentaires devraient être envoyés d’ici la fin avril. Et le reste en mai.