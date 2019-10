Cette dictature numérique qui vient...

On peut voir sur Netflix une série TV anglaise nommée « Black Mirror » qui pointe avec une justesse impressionnante les risques et excès de la révolution numérique sur notre vie quotidienne.

On ressort mal à l’aise de la vision de cette série tant ce que l’on nous montre est crédible car dans la parfaite continuité des dérives actuelles de nos médias sociaux. Or ce futur angoissant est déjà là. Ce n’est plus de la fiction !