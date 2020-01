Comme chaque année, mon épouse Guillemette commence à souffrir dès le mois d’aout. A partir de la 2ème quinzaine pour être précis. Pourquoi ? parce que le jour commence à diminuer, et que cela commence à être visible. La lumière qui prend progressivement les couleurs d’automne s’éteint inexorablement…Mais finalement l’hiver passe rapidement, déjà la Toussaint, puis l’Avent qui se profile et qui anticipe la joie de la Nativité promise, réchauffe durablement les cœurs. Et c’est déjà Noël. Et cette excellente nouvelle : les jours ont désormais fini de diminuer. Stop. Le compte à rebours s’inverse. L’heure de la renaissance de la lumière a commencé… et ma femme adorée reprend le sourire ! Cette lumière qui revient annonce déjà la joie Pascale, la victoire sur la mort, l’éternité qui nous est promise…