"Cette relation avec les mères nous fait grandir"

Selon le proverbe africain, il faut un village entier pour élever un enfant ce qui veut dire que les parents seuls peuvent avoir besoin d'un entourage pour remplir cette mission d'educateur, et de preference un entourage aimant, c'est exactement ce qui respire du lieu ou je vous emmène aujourd'hui.

La Tilma à Vannes. Crée en 2012, cette association soutenue par les Apprentis d'Auteuil, mais aussi le Conseil Départemental du Morbihan offre aux mères isolées un lieu sécurisant lors de leurs grossesses ou une fois qu'elles sont devenus mamans.

Précarité, violence familial, solitude, les raisons de leur arrivée à la Tilma sont multiples, elles peuvent y rester le temps qu'il leur faut, et nouent trés souvent des relations tres intimes et proches avec les bénévoles pour qui bien souvent recoivent plus qu'ils ne donnent.

Plus d'infos sur : http://www.latilma.com/