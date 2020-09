Champs d'expression 2020 jusqu'au 25 octobre

Une aventure artistique et humaine, une rencontre entre des univers, une invitation à découvrir autrement et à se promener dans cette merveilleuse campagne du Centre Bretagne. "Champs d'expression" est de retour cette année jusqu'au 25 octobre 2020.

Les précisions de Cynthia GUYOT, coordinatrice et médiatrice au sein de l'association "La Fourmi-e" par téléphone avec Jean-Sébastien PATUREL